Nendoroid Doll Shinji Ikari

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Nendoroid Doll Shinji Ikari фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14648
  • Вес: 247 гр.
  • Источник: Rebuild of Evangelion
  • Размер: 17.5 x 13.5 x 9 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: ABS, PVC, Ткань и Магниты
12 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Синдзи Икари из аниме «Rebuild of Evangelion» теперь доступен в виде фигурки Nendoroid Doll от компании Good Smile Company — в своей школьной форме! Фигурки серии Nendoroid Doll — это подвижные модели размером с ладонь; они оснащены головами от стандартных Nendoroid, но установлены на особые тела, напоминающие кукольные: они полностью подвижны, и их легко переодевать в различные наряды. Закажите Синдзи для своей коллекции уже сегодня!

Высота около 14 см

Комплектация: фигурка, сменные кисти рук, рубашка, брюки, кроссовки (с магнитами в подошве), магнитная подставка (для обуви с магнитами в подошве), шарнирная стойка-держатель

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