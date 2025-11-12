Blind Box

Набор миниатюр. Японский ресторан. Japanese Restaurant, в ассортименте category.random-figures
Набор миниатюр. Японский ресторан. Japanese Restaurant, в ассортименте
Набор миниатюр Корейский киоск. Korean Stall, в ассортименте category.random-figures
Набор миниатюр Корейский киоск. Korean Stall, в ассортименте
Набор миниатюр Евангелион. EVANGELION Room, в ассортименте category.random-figures
Набор миниатюр Евангелион. EVANGELION Room, в ассортименте
Коллекционная фигурка Хацуне Мику. HATSUNE MIKU petadoll, в ассортименте category.random-figures
Коллекционная фигурка Хацуне Мику. HATSUNE MIKU petadoll, в ассортименте
Набор миниатюр. Хацуне Мику. HATSUNE MIKU Karaoke, в ассортименте category.random-figures
Набор миниатюр. Хацуне Мику. HATSUNE MIKU Karaoke, в ассортименте
TV Anime Jojo's Bizarre Adventure: Super Strap Collection Blind Box category.random-figures
TV Anime Jojo's Bizarre Adventure: Super Strap Collection Blind Box
Фигурка коллекционная POP MART Lil Peach Riot：Loading! Series, в ассортименте category.random-figures
Фигурка коллекционная POP MART Lil Peach Riot：Loading! Series, в ассортименте
Фигурка коллекционная POP MART Dimoo Stories in the Cup Series, в ассортименте category.random-figures
Фигурка коллекционная POP MART Dimoo Stories in the Cup Series, в ассортименте
Фигурка коллекционная POP MART Genshin Impact Dress-Up Dreams Chibi, в ассортименте category.random-figures
Фигурка коллекционная POP MART Genshin Impact Dress-Up Dreams Chibi, в ассортименте
Фигурка Pop Mart Labubu Лабубу ONE PIECE PVC (The Monsters) category.random-figures
Фигурка Pop Mart Labubu Лабубу ONE PIECE PVC (The Monsters)
Pop Mart Labubu Лабубу COCACOLA PVC (The Monsters) category.random-figures
Pop Mart Labubu Лабубу COCACOLA PVC (The Monsters)
Pop Mart Labubu Лабубу COCACOLA Vinyle (The Monsters) category.random-figures
Pop Mart Labubu Лабубу COCACOLA Vinyle (The Monsters)
Pop Mart Labubu Лабубу Exciting Macarons (The Monsters) category.random-figures
Pop Mart Labubu Лабубу Exciting Macarons (The Monsters)
Bocchi the Rock! Kessoku Band's Sitting Figure Can Be Hidden In Cardboard! BOX ver. category.random-figures
9%
Bocchi the Rock! Kessoku Band's Sitting Figure Can Be Hidden In Cardboard! BOX ver.
Фигурка LILITH: Midnight Tea Party category.random-figures
Фигурка LILITH: Midnight Tea Party
Фигурка KIMMY&MIKI: Chinese Myths category.random-figures
Фигурка KIMMY&MIKI: Chinese Myths
Фигурка коллекционная POP MART Skullpanda The Sound Series category.random-figures
Фигурка коллекционная POP MART Skullpanda The Sound Series
Фигурка коллекционная POP MART HIRONO Reshape Series Figures category.random-figures
Фигурка коллекционная POP MART HIRONO Reshape Series Figures
Фигурка коллекционная POP MART Sanrio characters Fall Asleep category.random-figures
Фигурка коллекционная POP MART Sanrio characters Fall Asleep
Фигурка коллекционная POP MART Sanrio characters Sweet Besties category.random-figures
Фигурка коллекционная POP MART Sanrio characters Sweet Besties

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