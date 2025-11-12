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Blind Box
Blind Box
Набор миниатюр. Японский ресторан. Japanese Restaurant, в ассортименте
Набор миниатюр Корейский киоск. Korean Stall, в ассортименте
Набор миниатюр Евангелион. EVANGELION Room, в ассортименте
Коллекционная фигурка Хацуне Мику. HATSUNE MIKU petadoll, в ассортименте
Набор миниатюр. Хацуне Мику. HATSUNE MIKU Karaoke, в ассортименте
TV Anime Jojo's Bizarre Adventure: Super Strap Collection Blind Box
Фигурка коллекционная POP MART Lil Peach Riot：Loading! Series, в ассортименте
Фигурка коллекционная POP MART Dimoo Stories in the Cup Series, в ассортименте
Фигурка коллекционная POP MART Genshin Impact Dress-Up Dreams Chibi, в ассортименте
Фигурка Pop Mart Labubu Лабубу ONE PIECE PVC (The Monsters)
Pop Mart Labubu Лабубу COCACOLA PVC (The Monsters)
Pop Mart Labubu Лабубу COCACOLA Vinyle (The Monsters)
Pop Mart Labubu Лабубу Exciting Macarons (The Monsters)
9%
Bocchi the Rock! Kessoku Band's Sitting Figure Can Be Hidden In Cardboard! BOX ver.
Фигурка LILITH: Midnight Tea Party
Фигурка KIMMY&MIKI: Chinese Myths
Фигурка коллекционная POP MART Skullpanda The Sound Series
Фигурка коллекционная POP MART HIRONO Reshape Series Figures
Фигурка коллекционная POP MART Sanrio characters Fall Asleep
Фигурка коллекционная POP MART Sanrio characters Sweet Besties
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Аниме магазин Xl Media
ул. Ефимова, дом 2
190031
Санкт-Петербург
Россия
Санкт-Петербург, Россия
Магазин
8 (800) 775-88-58
8 (812) 676-58-58
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ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл»
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