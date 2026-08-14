Фигурка коллекционная Panda Bakery, в ассортименте

Коллекционная фигурка-сюрприз из очаровательной серии Animal Bakery, в которой милые животные превращаются в аппетитную свежую выпечку или пекаря. Забавные персонажи с детально проработанной текстурой выпечки и хлебы сочетают в себе милый дизайн, благодаря чему серия пользуется популярностью среди коллекционеров дизайнерских игрушек.



Формат коробки-сюрприза делает каждую распаковку настоящим сюрпризом. Серия включает 8 основных фигурок — кекс, пончик, рулет, булочка, хлеб, такояки и двое пекарей.



Добавьте Фигурку Panda Bakery в свою коллекцию или подарите близкому очаровательный сюрприз, который будет радовать своим необычным дизайном!



Высота: 9 см.



Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.