Фигурка коллекционная Panda Bakery, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Panda Bakery, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14609
  • Вес: 125 гр.
  • Источник: Animal Bakery
  • Размер: 7 X 7 X 11
  • Производитель: SUN FUN
  • Материал: PVC
599 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Коллекционная фигурка-сюрприз из очаровательной серии Animal Bakery, в которой милые животные превращаются в аппетитную свежую выпечку или пекаря. Забавные персонажи с детально проработанной текстурой выпечки и хлебы сочетают в себе милый дизайн, благодаря чему серия пользуется популярностью среди коллекционеров дизайнерских игрушек.

Формат коробки-сюрприза делает каждую распаковку настоящим сюрпризом. Серия включает 8 основных фигурок — кекс, пончик, рулет, булочка, хлеб, такояки и двое пекарей.

Добавьте Фигурку Panda Bakery в свою коллекцию или подарите близкому очаровательный сюрприз, который будет радовать своим необычным дизайном!

Высота: 9 см.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

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