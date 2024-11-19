Demon Slayer Adverge Motion #5

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Demon Slayer Adverge Motion #5 category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-12976
  • Вес: 30 гр.
  • Источник: Kimetsu no Yaiba
  • Размер: 6 см.
  • Производитель: Banpresto
  • Материал: PVC и ABS
1 049 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Эпоха Тайсё. Ещё с древних времён ходят слухи, что в лесу обитают демоны, которые питаются людьми. Тандзиро Камадо - старший сын в семье, потерявший отца и взявший на себя заботу о родных. Однажды он уходит в соседний город, а вернувшись, обнаруживает, что вся родня зверски убита. Единственная выжившая - младшая сестра Нэдзуко - обращёна в демона. С этого момента начинается путешествие Тандзиро и Нэдзуко, в котором мальчик намерен разыскать убийцу и узнать способ исцеления сестры.

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