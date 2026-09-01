Figuarts mini Sakonji Urokodaki

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Figuarts mini Sakonji Urokodaki category.complete-models
6 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Саконджи Урокодаки из аниме «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» пополнил линейку мини-фигурок Figuarts от Bandai! Он невероятно милый, с тщательно проработанными деталями хаори и маски тэнгу, и поставляется с парой сменных рук; он также может двигаться в области шеи, плеч и ног. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!

Высота примерно 9 см 

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