Figuarts mini Sakonji Urokodaki

6 190 ₽
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Саконджи Урокодаки из аниме «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» пополнил линейку мини-фигурок Figuarts от Bandai! Он невероятно милый, с тщательно проработанными деталями хаори и маски тэнгу, и поставляется с парой сменных рук; он также может двигаться в области шеи, плеч и ног. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!
Высота примерно 9 см