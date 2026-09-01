Figuarts mini Sakonji Urokodaki

Саконджи Урокодаки из аниме «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» пополнил линейку мини-фигурок Figuarts от Bandai! Он невероятно милый, с тщательно проработанными деталями хаори и маски тэнгу, и поставляется с парой сменных рук; он также может двигаться в области шеи, плеч и ног. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!



Высота примерно 9 см