Nendoroid Akaza

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Nendoroid Akaza фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14646
  • Вес: 244 гр.
  • Источник: Kimetsu no Yaiba
  • Размер: 17.5 x 13.5 x 9 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
9 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Аказа, демон из «Двенадцати демонических лун» (ранг «Высшая луна 3») из аниме «Клинок, рассекающий демонов», возвращается в линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: улыбающееся, сердитое и серьезное. Также прилагаются пластина с изображением «Компаса» (техника «Развертывание: Компас»), детали с эффектами атаки и подставка. Закажите эту фигурку для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 10 см.

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