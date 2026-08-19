Nendoroid Akaza

Аказа, демон из «Двенадцати демонических лун» (ранг «Высшая луна 3») из аниме «Клинок, рассекающий демонов», возвращается в линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: улыбающееся, сердитое и серьезное. Также прилагаются пластина с изображением «Компаса» (техника «Развертывание: Компас»), детали с эффектами атаки и подставка. Закажите эту фигурку для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.