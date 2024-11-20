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Action figures / Экшн фигурки
Figuarts Mini Demon Slayer Yushiro
Figuarts Mini Demon Slayer Yushiro
0 отзывов
Категория:
Action figures / Экшн фигурки
Артикул:
Action-Figures-13005
Вес:
150 гр.
Источник:
Kimetsu no Yaiba
Размер:
9 см.
Производитель:
Tamashii Nations
Материал:
Пластик
5 590 ₽
Оригинальная цена
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице
https://xlm.ru/info/contacts
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