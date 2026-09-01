Q Posket Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Tengen Uzui Ver.A

Тенген Узуи - в прошлом был охотником на демонов, бывший Столп звука, ранее состоящий в организации Истребители демонов. Иногда Тенген предстоит перед нами как грубый персонаж. Он уверен в себе и знает все свои достоинства. Несмотря на это, он добр в душе и чувствует ответственность за свои действия. Защищая людей во время битвы с Шестой Высшей Луной, он показывает упорное соблюдение кодекса охотников за демонами, хотя это и мешало ему в битве.



Высота: 15 см.