Q Posket Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Tengen Uzui Ver.A

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Q Posket Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Tengen Uzui Ver.A category.complete-models
5 249 ₽
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Описание

Тенген Узуи - в прошлом был охотником на демонов, бывший Столп звука, ранее состоящий в организации Истребители демонов. Иногда Тенген предстоит перед нами как грубый персонаж. Он уверен в себе и знает все свои достоинства. Несмотря на это, он добр в душе и чувствует ответственность за свои действия. Защищая людей во время битвы с Шестой Высшей Луной, он показывает упорное соблюдение кодекса охотников за демонами, хотя это и мешало ему в битве.

Высота: 15 см.

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