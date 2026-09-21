Kimetsu no Yaiba Glitter & Glamorous Shinobu Kocho

0 отзывов
Kimetsu no Yaiba Glitter & Glamorous Shinobu Kocho category.complete-models
4 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Шинобу Кочо - охотник на демонов, а также Столп Насекомого. Шинобу Кочо также является младшей сестрой Канаэ Кочо и вместе с ней младшей удочерённой Канао Цуюри. После того, как демоны убили их родителей, она присоединилась к Корпусу Истребителей Демонов вместе со своей сестрой, чтобы защитить других от такой же судьбы, как и она.

Высота: 22 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)