Kimetsu no Yaiba Glitter & Glamorous Shinobu Kocho

4 190 ₽
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Шинобу Кочо - охотник на демонов, а также Столп Насекомого. Шинобу Кочо также является младшей сестрой Канаэ Кочо и вместе с ней младшей удочерённой Канао Цуюри. После того, как демоны убили их родителей, она присоединилась к Корпусу Истребителей Демонов вместе со своей сестрой, чтобы защитить других от такой же судьбы, как и она.
Высота: 22 см.