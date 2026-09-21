Kimetsu no Yaiba Glitter & Glamorous Shinobu Kocho

Шинобу Кочо - охотник на демонов, а также Столп Насекомого. Шинобу Кочо также является младшей сестрой Канаэ Кочо и вместе с ней младшей удочерённой Канао Цуюри. После того, как демоны убили их родителей, она присоединилась к Корпусу Истребителей Демонов вместе со своей сестрой, чтобы защитить других от такой же судьбы, как и она.



Высота: 22 см.