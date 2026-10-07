Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba XrossLink Figure Tanjiro Kamado Infinity Castle

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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba XrossLink Figure Tanjiro Kamado Infinity Castle category.complete-models
3 490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

«Клинок, рассекающий демонов» — одно из самых популярных аниме последних лет, рассказывающее о юном охотнике на демонов Танджиро, который отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою сестру и победить могущественных врагов.

Фигурка выполнена в эффектной позе с тщательно проработанной одеждой и деталями, благодаря чему станет достойным украшением любой коллекции.

Размер: 15 см.

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