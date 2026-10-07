Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba XrossLink Figure Tanjiro Kamado Infinity Castle

3 490 ₽
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«Клинок, рассекающий демонов» — одно из самых популярных аниме последних лет, рассказывающее о юном охотнике на демонов Танджиро, который отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою сестру и победить могущественных врагов.
Фигурка выполнена в эффектной позе с тщательно проработанной одеждой и деталями, благодаря чему станет достойным украшением любой коллекции.
Размер: 15 см.