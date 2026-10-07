Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba XrossLink Figure Kyojuro Rengoku

Коллекционная фигурка Кёджуро Ренгоку из популярного аниме «Клинок, рассекающий демонов». Модель от SEGA передаёт узнаваемый образ Столпа Пламени и его яркий характер.



Ренгоку — один из сильнейших мечников Корпуса и человек с невероятной силой духа. Он известен своей решительностью, добротой и стремлением защищать других. Его пламенный образ стал одним из символов серии.



Фигурка выполнена с проработкой характерной причёски, формы Столпа Пламени и элементов костюма.



Размер: 15 см.