Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba XrossLink Figure Kyojuro Rengoku

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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba XrossLink Figure Kyojuro Rengoku category.complete-models
3 790 ₽
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Описание

Коллекционная фигурка Кёджуро Ренгоку из популярного аниме «Клинок, рассекающий демонов». Модель от SEGA передаёт узнаваемый образ Столпа Пламени и его яркий характер.

Ренгоку — один из сильнейших мечников Корпуса и человек с невероятной силой духа. Он известен своей решительностью, добротой и стремлением защищать других. Его пламенный образ стал одним из символов серии.

Фигурка выполнена с проработкой характерной причёски, формы Столпа Пламени и элементов костюма. 

Размер: 15 см.

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