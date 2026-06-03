Kimetsu no Yaiba Giyu Tomioka

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Kimetsu no Yaiba Giyu Tomioka category.complete-models
8 390 ₽

Описание

Гию Томиока - охотник на демонов, также известный как "столп воды" в организации охотников за демонами, так как его боевые техники связаны с водой. Гию всегда серьёзен, в нём сильно развито чувство справедливости. Он не умеет ладить с людьми, поэтому держится со всеми холодно. Как Столп Корпуса Истребителей Демонов, Гию - очень сильный и опытный боец. Обладает замечательным тактическим интеллектом и острой наблюдательностью, всегда оставаясь спокойным, собранным и сосредоточенным на анализе ситуации и соответствующем реагировании.

Высота 16 см.

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