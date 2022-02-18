Подставка для фигурок Nendoroid Swacchao! Mugen Train Passenger Seat из «Убийцы демонов: Кимэцу но Яиба»!

На одной подставке можно расположить две фигурки Nendoroid Swacchao!. Спинки сидений также могут быть соединены, что позволяет отображать две подставки вместе!

Обязательно добавьте её свою коллекцию!

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable