3 190 ₽
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Подставка для фигурок Nendoroid Swacchao! Mugen Train Passenger Seat из «Убийцы демонов: Кимэцу но Яиба»!
На одной подставке можно расположить две фигурки Nendoroid Swacchao!. Спинки сидений также могут быть соединены, что позволяет отображать две подставки вместе!
Обязательно добавьте её свою коллекцию!
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