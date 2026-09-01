Demon Slayer Wcf Tanjiro Kamado Vol.4

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Сюжет аниме рассказывает о подростке по имени Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов после того, как всю его семью убил демон, а младшая сестра Тандзиро по имени Нэдзуко, единственная выжившая, сама стала демоном.



Высота: 7 см.