Demon Slayer Wcf Tanjiro Kamado Vol.4

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Demon Slayer Wcf Tanjiro Kamado Vol.4 category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14751
  • Вес: 30 гр.
  • Источник: Kimetsu no Yaiba
  • Размер: 4.8 X 5 X 11
  • Производитель: Banpresto
  • Материал: PVC и ABS
829 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Сюжет аниме рассказывает о подростке по имени Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов после того, как всю его семью убил демон, а младшая сестра Тандзиро по имени Нэдзуко, единственная выжившая, сама стала демоном.

Высота: 7 см.

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