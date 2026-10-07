Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba XrossLink Figure Akaza

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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba XrossLink Figure Akaza category.complete-models
3 790 ₽
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Описание

Коллекционная фигурка Аказы, одного из самых опасных персонажей из аниме «Клинок, рассекающий демонов». Модель от SEGA выполнена в компактном размере 13 см и передаёт характерный внешний вид персонажа.

Аказа занимает высокое положение и является одной из сильнейших боевых сил Мудзана. Он известен своей невероятной физической мощью, мастерством рукопашного боя и непримиримым стремлением становиться сильнее.

Фигурка отличается узнаваемой окраской кожи, характерными узорами на теле и детальной проработкой костюма и причёски. Компактный размер позволяет удобно разместить её рядом с другими персонажами Demon Slayer.

Размер: 13 см.

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