Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba XrossLink Figure Akaza

Коллекционная фигурка Аказы, одного из самых опасных персонажей из аниме «Клинок, рассекающий демонов». Модель от SEGA выполнена в компактном размере 13 см и передаёт характерный внешний вид персонажа.



Аказа занимает высокое положение и является одной из сильнейших боевых сил Мудзана. Он известен своей невероятной физической мощью, мастерством рукопашного боя и непримиримым стремлением становиться сильнее.



Фигурка отличается узнаваемой окраской кожи, характерными узорами на теле и детальной проработкой костюма и причёски. Компактный размер позволяет удобно разместить её рядом с другими персонажами Demon Slayer.



Размер: 13 см.