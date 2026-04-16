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Фигурки
Complete models / Комплитки
Complete models / Комплитки от производителя Bandai
Mari Ohara: Blu-ray Jacket Ver.
Цена:
Цена
18 490 ₽
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Фигурка NARUTO SHIPPUDEN Grandista SASUKE UCHIHA SPECIAL EDITION
Цена:
Цена
12 990 ₽
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Фигурка Grandista Kaiju No. 8
Цена:
Цена
7 390 ₽
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Фигурка Hunter x Hunter Grandista Hisoka
Цена:
Цена
7 390 ₽
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Фигурка Little Nightmares Mono
Цена:
Цена
4 990 ₽
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Ichiban Kuji feat.SMASH RISING: Toogata Mirio
Цена:
Цена
8 390 ₽
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75%
Дни Сакамото. Таро Сакамото
75%
Oshi no Ko. Kana Arima Tsurugi Ver.
80%
Vibration Stars. Дни Сакамото. Шишиба
Фигурка Naruto Vibration Stars Hidan (Ver.B)
Фигурка Little Nightmares Six
Tokyo Revengers Sano Manjiro Mikey Figure
Tokyo Revengers King of Artist Takashi Mitsuya
Tokyo Revengers Chifuyu Matsuno Figure
Kimetsu No Yaiba Shinobu Kocho Figure
Kimetsu no Yaiba Akaza Figure
Tokyo Revengers Tetta Kisaki
Tokyo Revengers Kazutora Hanemiya Figure
Osananajimi Ga Zettai Ni Makenai Love Comedy Kuroha Shida
One Piece DXF The Grandline Series Extra King
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Аниме магазин Xl Media
ул. Ефимова, дом 2
190031
Санкт-Петербург
Россия
Санкт-Петербург, Россия
Магазин
8 (800) 775-88-58
8 (812) 676-58-58
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