Ichiban Kuji feat.SMASH RISING: Toogata Mirio

Мирио Тогата, также известный как Лемиллион — студент третьего курса академии Юэй и член Большой Тройки. Ещё до Изуку Мидории Мирио был первым кандидатом на роль преемника Всемогущего и должен был получить причуду Один За Всех. Проникание — причуда Мирио, позволяющая ему становиться нематериальным, делая возможным прохождение сквозь стены, землю, людей и другие различные материальные предметы, включая воздух. Мирио способен делать нематериальным какую-либо часть своего тела по отдельности, при этом данная операция требует максимальной концентрации, даже во время тяжелого боя. Персонаж из манги "Моя геройская академия".