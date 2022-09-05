Ichiban Kuji feat.SMASH RISING: Toogata Mirio

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Ichiban Kuji feat.SMASH RISING: Toogata Mirio category.complete-models
8 390 ₽

Описание

Мирио Тогата, также известный как Лемиллион — студент третьего курса академии Юэй и член Большой Тройки. Ещё до Изуку Мидории Мирио был первым кандидатом на роль преемника Всемогущего и должен был получить причуду Один За Всех. Проникание — причуда Мирио, позволяющая ему становиться нематериальным, делая возможным прохождение сквозь стены, землю, людей и другие различные материальные предметы, включая воздух. Мирио способен делать нематериальным какую-либо часть своего тела по отдельности, при этом данная операция требует максимальной концентрации, даже во время тяжелого боя. Персонаж из манги "Моя геройская академия".

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