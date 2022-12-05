My Hero Academia: Momo Yaoyorozu Hero Suit Ver. Figure (Reissue)

Выдающаяся фигурка Момо Яойорозу из "My Hero Academia" в костюме героя от Bellfine возвращается! Здесь она изображена с ее причудой Созидания на полной демонстрации, ткань и ряд матрешек быстро снимаются с ее предплечья. На ее базе большими буквами написано "Create!", стилизованное под американский комикс. В дополнение к деталям эффекта и основанию прилагается сменное выражение лица - выбирайте между серьезным лицом и улыбающимся.