My Hero Academia: Momo Yaoyorozu Hero Suit Ver. Figure (Reissue)

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My Hero Academia: Momo Yaoyorozu Hero Suit Ver. Figure (Reissue) фигурка
  • Категория: Фигурки
  • Артикул: Figures-10115
  • Вес: 1000 гр.
  • Источник: Boku no Hero Academia
  • Размер: 30 x 22 x 15 см.
  • Производитель: BellFine
  • Масштаб: 1/8
  • Материал: PVC и ABS
14 690 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Выдающаяся фигурка Момо Яойорозу из "My Hero Academia" в костюме героя от Bellfine возвращается! Здесь она изображена с ее причудой Созидания на полной демонстрации, ткань и ряд матрешек быстро снимаются с ее предплечья. На ее базе большими буквами написано "Create!", стилизованное под американский комикс. В дополнение к деталям эффекта и основанию прилагается сменное выражение лица - выбирайте между серьезным лицом и улыбающимся.

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