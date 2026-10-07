Nendoroid Surprise My Hero Academia Heroes vs Villains

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Nendoroid Surprise My Hero Academia Heroes vs Villains category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14933
  • Вес: 65 гр.
  • Источник: Boku no Hero Academia
  • Размер: 8 X 6 X 6
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
2 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной фигурки не гарантируется.

Серия «Nendoroid Surprise» от Good Smile Company с вашими любимыми персонажами из аниме «Моя геройская академия» (My Hero Academia) снова в продаже! Эти фигурки — уменьшенные и еще более милые версии классических «Нендороидов»; в комплект каждой фигурки входит случайный дополнительный элемент-сюрприз и подставка для демонстрации. Всего в коллекции представлено шесть персонажей (в набор входят все они), а также 18 различных элементов-сюрпризов, которые упаковываются случайным образом. Оформите заказ уже сегодня!

Высота — около 7 см

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