Nendoroid Surprise My Hero Academia Heroes vs Villains

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной фигурки не гарантируется.



Серия «Nendoroid Surprise» от Good Smile Company с вашими любимыми персонажами из аниме «Моя геройская академия» (My Hero Academia) снова в продаже! Эти фигурки — уменьшенные и еще более милые версии классических «Нендороидов»; в комплект каждой фигурки входит случайный дополнительный элемент-сюрприз и подставка для демонстрации. Всего в коллекции представлено шесть персонажей (в набор входят все они), а также 18 различных элементов-сюрпризов, которые упаковываются случайным образом. Оформите заказ уже сегодня!



Высота — около 7 см