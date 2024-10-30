MY HERO ACADEMIA Figurine Shoto Todoroki

5 490 ₽
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Шото Тодороки, ученик престижной средней школы UA и новейшее пополнение коллекции SFC, готов к битве!
Освоив элемент огня у своего отца, Endeavour, и элемент льда у своей матери, Тодороки приобрел репутацию одного из самых ярких и опытных студентов.
Поставляется с подставкой, изображающей эмблему Академии Героев.
Масштаб: 1:10.