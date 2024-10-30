MY HERO ACADEMIA Figurine Shoto Todoroki

Шото Тодороки, ученик престижной средней школы UA и новейшее пополнение коллекции SFC, готов к битве!

Освоив элемент огня у своего отца, Endeavour, и элемент льда у своей матери, Тодороки приобрел репутацию одного из самых ярких и опытных студентов.

Поставляется с подставкой, изображающей эмблему Академии Героев.

Масштаб: 1:10.