MY HERO ACADEMIA Figurine Shoto Todoroki

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MY HERO ACADEMIA Figurine Shoto Todoroki category.complete-models
5 490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Шото Тодороки, ученик престижной средней школы UA и новейшее пополнение коллекции SFC, готов к битве!
Освоив элемент огня у своего отца, Endeavour, и элемент льда у своей матери, Тодороки приобрел репутацию одного из самых ярких и опытных студентов.
Поставляется с подставкой, изображающей эмблему Академии Героев.
Масштаб: 1:10.

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