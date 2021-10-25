Моя геройская академия. Книга 7

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Моя геройская академия. Книга 7 манга
Моя геройская академия
Том 1
Том 2
Том 3
1 110 ₽

Описание

Временное затишье в противостоянии с Альянсом Злодеев. Ученики академии Юэй, чтобы стать ещё на шаг ближе к статусу настоящих героев, сдают очередной экзамен – на кону временная геройская лицензия! В этом испытании мало оказаться быстрее и сильнее всех, но и очень важно уметь работать в команде. Экзаменационная комиссия особое внимание уделяет поведению учеников в «зоне бедствия», когда надо действовать слаженно и оказывать первую помощь «пострадавшим».

Есть ещё одно испытание, через которое Идзуку Мидория и Кацуки Бакуго должны будут пройти вместе, точнее – сойтись друг против друга лицом к лицу. Конфликт назревал между ними давно! Вечные соперники должны разобраться со всеми взаимными претензиями. А наставник Мидории, Всемогущий, отправится в стан врага, чтобы окончательно разобраться с угрозой, преследующей его и всех, кто ему дорог…

В седьмую книгу вошли 13 («Речь о твоей причуде») и 14 («Реконструктор») тома (главы 109–128) оригинальной манги, авторские заметки между главами, а также издательские примечания.

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