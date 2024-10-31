Tokyo Revengers King of Artist Takashi Mitsuya

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Tokyo Revengers King of Artist Takashi Mitsuya category.complete-models
5 290 ₽
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Описание

Фигурка Tokyo Revengers King of Artist Takashi Mitsuya по мотивам аниме "Токийские мстители".

Такаши Мицуя - один из основателей и капитан 2-го отряда в Токийской Свастике. Мицуя - спокойный, зрелый и уравновешенный человек, который также является источником позитива в банде. Мицуя - пацифист, предпочитающий по возможности не ввязываться в ссору, но в то же время, не колеблясь, будет сражаться, чтобы защитить то, что ему дорого. Он заботится о двух своих младших сестрах, Луне и Мане, действуя как их мать и отец, так как их мать редко бывает дома из-за работы.

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