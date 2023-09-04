Токийские мстители. Том 4.

«Вальгалла» схлестнулась с ТГМ, и теперь не понять, кто друг, кто враг, а кто предатель. Такэмити в растерянности: что бы он ни сделал, а все идет по плану Кисаки. Бывшие близкие друзья пытаются друг друга убить, и остановить их распри уже невозможно. Такэмити известно только одно: он должен не дать Кисаки занять высокое положение, а еще не позволить убить Бадзи. Но как это провернуть, когда идет драка «стенка на стенку»?..

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, главы 52-70. Здесь продолжается арка «Вальгалла».