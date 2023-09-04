Токийские мстители. Том 4.

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«Вальгалла» схлестнулась с ТГМ, и теперь не понять, кто друг, кто враг, а кто предатель. Такэмити в растерянности: что бы он ни сделал, а все идет по плану Кисаки. Бывшие близкие друзья пытаются друг друга убить, и остановить их распри уже невозможно. Такэмити известно только одно: он должен не дать Кисаки занять высокое положение, а еще не позволить убить Бадзи. Но как это провернуть, когда идет драка «стенка на стенку»?..
В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, главы 52-70. Здесь продолжается арка «Вальгалла».
2023-09-04 17:18:45
Доставка супер, очень быстрая! Мангой довольна пришла ооооочень хорошо упакованна, ничего нигде не помято, просто класс, огромное спасибо, на самом деле сомневалась заказывать, но это того стоит, спасибо!<3 Жаль фотки прикрепить нельзя, такая клёвая, что хочется всем показать
2022-12-04 17:39:43
Брала 3 и 4 том по предзаказу. Все супер!! С нетерпением жду следующих томов!! Только есть вопросик, к 1 и 2 тому положили наклейки по предзаказу, а в этот раз - нет. Почему?
2022-12-05 11:06:31
Добрый день. К данным томам не были заявлены такие бонусы.
2022-11-22 13:10:25
Манга Безумно крутая, а будете печатать дальше продолжение
2022-11-23 09:18:48
Продолжение планируется.