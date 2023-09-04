Токийские мстители. Том 4.

3 отзыва
Токийские мстители. Том 4. манга
8%
  • Tokyo Revengers. Vol. 4.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9467
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 x 20 см.
  • Количество страниц: 402
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Драма, Боевик, Романтика, Сёнэн и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэн Вакуи
  • ISBN: 978-5-91996-425-4
  • Дата выхода: Ноябрь 2022
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

«Вальгалла» схлестнулась с ТГМ, и теперь не понять, кто друг, кто враг, а кто предатель. Такэмити в растерянности: что бы он ни сделал, а все идет по плану Кисаки. Бывшие близкие друзья пытаются друг друга убить, и остановить их распри уже невозможно. Такэмити известно только одно: он должен не дать Кисаки занять высокое положение, а еще не позволить убить Бадзи. Но как это провернуть, когда идет драка «стенка на стенку»?..

В книгу вошли 7-й и 8-й тома оригинальной манги, главы 52-70. Здесь продолжается арка «Вальгалла».

Отзывы и вопросы

A

В

Доставка супер, очень быстрая! Мангой довольна пришла ооооочень хорошо упакованна, ничего нигде не помято, просто класс, огромное спасибо, на самом деле сомневалась заказывать, но это того стоит, спасибо!<3 Жаль фотки прикрепить нельзя, такая клёвая, что хочется всем показать

Брала 3 и 4 том по предзаказу. Все супер!! С нетерпением жду следующих томов!! Только есть вопросик, к 1 и 2 тому положили наклейки по предзаказу, а в этот раз - нет. Почему?

Xl Media

2022-12-05 11:06:31

Добрый день. К данным томам не были заявлены такие бонусы.

Н

Манга Безумно крутая, а будете печатать дальше продолжение

Xl Media

2022-11-23 09:18:48

Продолжение планируется.

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