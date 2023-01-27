Токийские мстители. Том 3.

Узнав, что спасение Дракэна не поможет изменить будущее, Такэмити решает стать президентом 3-го отделения ТГМ. Однако на ближайшей сходке выясняется, что президентом назначен Тэтта Кисаки, худший кандидат из возможных. Именно к нему ведут все ниточки, он определенно как-то связан с «Мёбиусом» и новой группировкой «Вальгалла», которая планирует разгромить ТГМ. Вдобавок из ТГМ уходит один из основателей — Кэйскэ Бадзи, и его потеря обещает катастрофические последствия...

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 34-51. Здесь начинается арка «Вальгалла».