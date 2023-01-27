Токийские мстители. Том 3.

4 отзыва
Токийские мстители. Том 3. манга
8%
  • Tokyo Revengers. Vol. 3.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9466
  • Вес: 580 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 x 20 см.
  • Количество страниц: 396
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Драма, Боевик, Романтика, Сёнэн и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэн Вакуи
  • ISBN: 978-5-91996-420-9
  • Дата выхода: Ноябрь 2022
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Узнав, что спасение Дракэна не поможет изменить будущее, Такэмити решает стать президентом 3-го отделения ТГМ. Однако на ближайшей сходке выясняется, что президентом назначен Тэтта Кисаки, худший кандидат из возможных. Именно к нему ведут все ниточки, он определенно как-то связан с «Мёбиусом» и новой группировкой «Вальгалла», которая планирует разгромить ТГМ. Вдобавок из ТГМ уходит один из основателей — Кэйскэ Бадзи, и его потеря обещает катастрофические последствия...

В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 34-51. Здесь начинается арка «Вальгалла».

Отзывы и вопросы

A

А

Манга вообще афигенная🤯

Е

Просто лучшая манга с отличным качеством печати! Хотелось бы поинтересоваться, когда в печатной версии выйдет 4 том? Спасибо огромное)

Xl Media

2022-11-28 09:12:02

Добрый день. Ориентировочная дата поступления 4 тома, указана на странице товара.

а

манга очень крутая

А

Манга очень крутая , но меня такой вопрос . А почему обложки манги не соответствуют оригиналу ? Обложка 2 Тома ( в оригинале на 3 Томе ), а обложка 3 тома ( в оригинале на 5 томе )?

Xl Media

2022-09-22 13:57:42

Добрый день. В России данная манга выходит в формате 2в1. Т.е. на 1 томе на суперобложке оригинальный 1 том, а на переплете - 2 том. И так с каждой книгой.

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)