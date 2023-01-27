Токийские мстители. Том 3.

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Узнав, что спасение Дракэна не поможет изменить будущее, Такэмити решает стать президентом 3-го отделения ТГМ. Однако на ближайшей сходке выясняется, что президентом назначен Тэтта Кисаки, худший кандидат из возможных. Именно к нему ведут все ниточки, он определенно как-то связан с «Мёбиусом» и новой группировкой «Вальгалла», которая планирует разгромить ТГМ. Вдобавок из ТГМ уходит один из основателей — Кэйскэ Бадзи, и его потеря обещает катастрофические последствия...
В книгу вошли 5-й и 6-й тома оригинальной манги, главы 34-51. Здесь начинается арка «Вальгалла».
2023-01-27 14:35:54
Манга вообще афигенная🤯
2022-11-27 20:22:33
Просто лучшая манга с отличным качеством печати! Хотелось бы поинтересоваться, когда в печатной версии выйдет 4 том? Спасибо огромное)
2022-11-28 09:12:02
Добрый день. Ориентировочная дата поступления 4 тома, указана на странице товара.
2022-10-19 07:56:38
манга очень крутая
2022-09-22 11:50:36
Манга очень крутая , но меня такой вопрос . А почему обложки манги не соответствуют оригиналу ? Обложка 2 Тома ( в оригинале на 3 Томе ), а обложка 3 тома ( в оригинале на 5 томе )?
2022-09-22 13:57:42
Добрый день. В России данная манга выходит в формате 2в1. Т.е. на 1 томе на суперобложке оригинальный 1 том, а на переплете - 2 том. И так с каждой книгой.