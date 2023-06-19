Токийские мстители. Том 7.

Такэмити ликует: после разборок с «Черным драконом» из ТГМ удается выгнать Кисаки! Кажется, счастливое будущее обеспечено, задача выполнена и Майки теперь никогда не скатится в криминал. Но вдруг на близких друзей Такэмити нападает новая группировка — «Тяньчжу» из Иокогамы. Что им нужно от ТГМ? И как Идзана Курокава связан с Майки?

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги, главы 108-125. Здесь завершается арка «Черный дракон», начинается арка «Тяньчжу».