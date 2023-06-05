Токийские мстители. Том 8.

1 отзыв
Токийские мстители. Том 8. манга
8%
  • Tokyo Revengers. Vol. 8.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10239
  • Вес: 580 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Драма, Боевик, Романтика, Сёнэн и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэн Вакуи
  • ISBN: 978-5-91996-445-2
  • Дата выхода: Май 2023
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

После ужасной разборки с «Тяньчжу» Такэмити узнает о неожиданном родстве Идзаны Курокавы и Майки. И это родство не только кровное — оба вступают в схватку за наследие «Черного дракона». В этой борьбе сильно заинтересован Кисаки, который все равно пробьет себе дорогу к власти над ТГМ, что неизбежно приведет к созданию преступного синдиката. Но кто еще нужен для этого плана? И сможет ли Такэмити повлиять на все ключевые фигуры в этой опасной и кровопролитной игре?

В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, главы 126-143. Здесь продолжается арка «Тяньчжу». 

 

Отзывы и вопросы

A

E

Манга приехала в целости) Жаль без наклеечки в этот раз

Xl Media

2023-06-06 09:25:07

Добрый день. Для данной манги не было заявлено бонусов.

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