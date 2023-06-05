Токийские мстители. Том 8.

После ужасной разборки с «Тяньчжу» Такэмити узнает о неожиданном родстве Идзаны Курокавы и Майки. И это родство не только кровное — оба вступают в схватку за наследие «Черного дракона». В этой борьбе сильно заинтересован Кисаки, который все равно пробьет себе дорогу к власти над ТГМ, что неизбежно приведет к созданию преступного синдиката. Но кто еще нужен для этого плана? И сможет ли Такэмити повлиять на все ключевые фигуры в этой опасной и кровопролитной игре?

В книгу вошли 15-й и 16-й тома оригинальной манги, главы 126-143. Здесь продолжается арка «Тяньчжу».