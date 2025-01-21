POP UP PARADE Takemichi Hanagaki

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POP UP PARADE Takemichi Hanagaki category.pop-up-parade
  • Категория: Pop Up Parade
  • Артикул: Pop-Up-Parade-13446
  • Вес: 350 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Размер: 16 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
7 090 ₽

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