Комплект манги Токийские мстители. (1-12 том)

4 отзыва
Комплект манги Токийские мстители. (1-12 том) манга
17% 5%
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3

Нет в наличии

Описание

Такэмити Ханагаки — типичный неудачник: в свои двадцать шесть у него нет ни нормальной работы, ни девушки. Неожиданно из новостей он узнает, что его школьная любовь погибла по вине бандитов из Токийской группировки «Мандзи», а следом и самого Такэмити кто-то пытается убить. Однако он не просто выживает, а попадает на двенадцать лет назад в прошлое! Судьба дарует ему исключительный шанс не просто прожить заново золотые годы, но и исправить ошибки молодости. А главное — предотвратить превращение байкерской группы «Мандзи» в настоящих головорезов!

Отзывы и вопросы

A

И

Спасибо за набор, на зимней распродаже очень удачно его приобрел, и прочитал. Жду такой же с 12 по 24 тома!

А

Все прекрасно Спасибо большое, что так хорошо упаковываете Брал подруге в подарок, она очень довольна )

Ю

Всего 32 тома. Аниме снято по 21 том включительно на начало 2024 года.

G

Всë просто бомба, сколько ещё томов до завершения истории?

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