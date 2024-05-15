Комплект манги Токийские мстители. (1-12 том)

Нет в наличии

Такэмити Ханагаки — типичный неудачник: в свои двадцать шесть у него нет ни нормальной работы, ни девушки. Неожиданно из новостей он узнает, что его школьная любовь погибла по вине бандитов из Токийской группировки «Мандзи», а следом и самого Такэмити кто-то пытается убить. Однако он не просто выживает, а попадает на двенадцать лет назад в прошлое! Судьба дарует ему исключительный шанс не просто прожить заново золотые годы, но и исправить ошибки молодости. А главное — предотвратить превращение байкерской группы «Мандзи» в настоящих головорезов!

5 4 5 1

Всë просто бомба, сколько ещё томов до завершения истории?

Всего 32 тома. Аниме снято по 21 том включительно на начало 2024 года.

Все прекрасно Спасибо большое, что так хорошо упаковываете Брал подруге в подарок, она очень довольна )

Спасибо за набор, на зимней распродаже очень удачно его приобрел, и прочитал. Жду такой же с 12 по 24 тома!

А когда продолжат издавать? А то сразу 12 томов выпустили и молчание. Добрый день! На данный момент не располагаем информацией от издательства касаемо дат выхода следующих томов, просим следить за анонсами!