Токийские мстители. Том 6.

Повстречав президента «Черного дракона» Тайдзю Сибу, Такэмити понимает, что именно его смерть привела ТГМ к криминальному будущему. Но спасать его не хочется: Тайдзю — жестокий тиран, который устроил в собственной семье настоящий террор. Стараясь найти на него управу, Такэмити даже готов обратиться к Кисаки! Чем обернется этот союз? И кто в действительности убил Тайдзю?

В книгу вошли 11-й и 12-й тома оригинальной манги, главы 89-107. Здесь продолжается арка «Черный дракон».