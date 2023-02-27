Токийские мстители. Том 2.

Несмотря на все трудности Такэмити оказался приближен к Майки и Дракэну, верхушке ТГМ. Вернувшись назад, Такэмити узнает, что поворотным моментом в истории ТГМ стала смерть Дракэна, которого зарезали в уличной драке. Зная, как Дракэн важен для Майки, Такэмити решает спасти его любой ценой! Если он выживет, ТГМ уж точно не станут бандитами. Но что делать, если на Дракэна открыли охоту не только «Мёбиус», но и парни из ТГМ?..

В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 15-33. Здесь продолжается и завершается арка «Мёбиус».