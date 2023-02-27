Токийские мстители. Том 2.

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Несмотря на все трудности Такэмити оказался приближен к Майки и Дракэну, верхушке ТГМ. Вернувшись назад, Такэмити узнает, что поворотным моментом в истории ТГМ стала смерть Дракэна, которого зарезали в уличной драке. Зная, как Дракэн важен для Майки, Такэмити решает спасти его любой ценой! Если он выживет, ТГМ уж точно не станут бандитами. Но что делать, если на Дракэна открыли охоту не только «Мёбиус», но и парни из ТГМ?..
В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 15-33. Здесь продолжается и завершается арка «Мёбиус».
2023-02-27 13:58:20
В аниме группировка называлась токийская свастика или сокращённо тосва, почему в манге по другому?
2023-02-27 18:47:10
В аниме используется неверный перевод. Символ группировки по-японски называется «мандзи» или знак «ман», это созвучно имени важного персонажа Мандзиро Сано. Любое иное название группировки будет неверным, потому что сразу потеряется созвучие с Мандзиро Сано и символизм, заложенный автором. Также переводчики в аниме не учли, что японцы никак по-другому не называют ключевой символ истории. Это только «мандзи». Если послушаете оригинальную озвучку, сами услышите это слово, произносимое очень часто.
2022-10-16 12:26:51
здравствуйте, хотелось бы узнать по поводу перевода, он теперь всегда будет отличаться? как например в первом томе произношение имени "такемичи", а в последующих "такэмити"
2022-10-17 10:12:32
Такэмити Ханагаки — имя главного героя, так записывается по Поливанову. Однако в ТГМ от Майки он получил прозвище Такэмиччи. Удвоение согласной — это маркер «детскости» имени. Таким же образом Майки изменил имя Кэна на Кэнтина. Поскольку Майки — непререкаемый авторитет, почти все в ТГМ называют главного героя по прозвищу, а не по имени Такэмити. Однако бывает и так, что употребляется имя вместе с прозвищем. Там, где Кэн Вакуи указывал прозвище, писалось прозвище, где имя — имя.
2022-09-28 10:33:11
Пришло всё очень быстро, с наклейкой в комплекте, сама манга по качеству бумаги, печати и прочих составляющих - выше всяких похвал; хоть перевод и может показаться непривычным после прочтения в другом, он так же хорош, даже лучше. Ждём 3 и 4 томик 🥺
2022-09-27 18:48:22
Пришло всё в хорошем состоянии! И наклеечка была! Я рада)
2022-07-29 11:35:09
ТАК ВСЁ Я СКУПАЮ!!!!! Я НАКОНЕЦ-ТО СМОГУ ЭТО ПРОЧЕСТЬ В КНИЖНОМ ВИДЕ А НЕ В ЭЛЕКТРОНОМ Я ЛЮБЛЮ ЭТИХ СОЗДАТЕЛЕЙ :3