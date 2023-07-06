Токийские мстители. Том 12.

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Токийские мстители. Том 12. манга
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  • Tokyo Revengers. Vol. 12.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10665
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Драма, Боевик, Романтика, Сёнэн и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэн Вакуи
  • ISBN: 978-5-91996-465-0
  • Дата выхода: Сентябрь 2026 (допечатка)
Токийские мстители
Том 1