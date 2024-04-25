Токийские мстители. Том 1.

2 отзыва
Токийские мстители. Том 1. манга
8%
  • Tokyo Revengers. Vol. 1.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9284
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 394
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Драма, Боевик, Романтика, Сёнэн и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэн Вакуи
  • ISBN: 978-5-91996-401-8
  • Дата выхода: Октябрь 2022
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Такэмити Ханагаки — типичный неудачник: в свои двадцать шесть у него нет ни нормальной работы, ни девушки. Неожиданно из новостей он узнает, что его школьная любовь погибла по вине бандитов из Токийской группировки «Мандзи», а следом и самого Такэмити кто-то пытается убить. Однако он не просто выживает, а попадает на двенадцать лет назад в прошлое! Судьба дарует ему исключительный шанс не просто прожить заново золотые годы, но и исправить ошибки молодости. А главное — предотвратить превращение байкерской группы «Мандзи» в настоящих головорезов!

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-14. Здесь начинается и заканчивается арка «ТГМ», начинается арка «Мёбиус».

Отзывы и вопросы

A

М

Кривой перевод имен и названий( Почему ТГМ, а не Тосва например? Вряд ли мы докопались до сокращения, чего не скажешь о полном названии банды, безусловно. Это еще можно понять при условии цензуры и прочего. Но вот почему Ханма превратился в Хамму вообще не понятно. Оформление и качество супер, приятно читать, ничего не заламывается

Xl Media

2024-04-26 12:21:28

Добрый день. Фанатский перевод, на который вы ссылаетесь, содержит ошибки. «Тосва», по мнению переводчиков (зачастую с английского), это «Токийская "запрещенный символ"», когда в оригинале никакого запрещенного символа нет (см орг. запись Tōkyō Manji-Kai, где содержится «мандзи»). «Мандзи» — символ Будды, и его можно встретить даже у буддийских храмов в России. Также если вы послушаете озвучку аниме, персонажи явно говорят в названии группировки «мандзи», никакого другого названия у этого символа для японцев не существует. Поэтому нет иного названия у группировки, кроме как Токийская группировка «Мандзи» или ТГМ (кстати, по замыслу автора название должно быть созвучно с именем Мандзиро). Если вы видите запись «Ханма», значит, перевод велся не с японского, потому что каждый японист знает, что слоги в его имени по системе Поливанова образуют «мм». То есть по-русски его имя записывается Хамма, не иначе, остальные записи ошибочны. В издании Xl Media перевод ведется с японского, и все имена и должности корректно записаны, как того и требует система Поливанова или иерархия байкерских клубов.

С

Заказывала 1 том. Приехал хорошо запакованным и целым, печать качественная. НО(!) обещанная наклейка за предзаказ тома отсутствует.

Xl Media

2022-09-23 10:30:20

Добрый день. Приносим извинения за столь неприятную ситуацию. Мы с Вами свяжемся для разрешения данной ситуации.

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