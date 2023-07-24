Токийские мстители. Том 10.

1 отзыв
Токийские мстители. Том 10. манга
8%
  • Tokyo Revengers. Vol. 10.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10384
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Драма, Боевик, Романтика, Сёнэн и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэн Вакуи
  • ISBN: 978-5-91996-450-6
  • Дата выхода: Июль 2023
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

«Тяньчжу» и ТГМ схлестнулись, надежды у Такэмити нет: его друзей выводят из строя одного за другим. Какую бы силу они не таили, а противостоять мощи Идзаны невозможно. Но вдруг появляются Майки и Дракэн. Вопреки разногласиям общая утрата только сплотила их. И теперь ничто не остановит Майки выяснить отношения... с собственным братом? Неужели Идзана — его родная кровь? И как видел их будущее Синъитиро?

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