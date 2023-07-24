Токийские мстители. Том 10.

«Тяньчжу» и ТГМ схлестнулись, надежды у Такэмити нет: его друзей выводят из строя одного за другим. Какую бы силу они не таили, а противостоять мощи Идзаны невозможно. Но вдруг появляются Майки и Дракэн. Вопреки разногласиям общая утрата только сплотила их. И теперь ничто не остановит Майки выяснить отношения... с собственным братом? Неужели Идзана — его родная кровь? И как видел их будущее Синъитиро?