Токийские мстители. Том 11.

«Тяньчжу» пала, Идзана и Кисаки окончательно устранены, но ТГМ недолго празднует свою победу. Майки объявляет о роспуске мотоклуба «Мандзи», чем повергает товарищей в шок. Скрепя сердце, все соглашаются, и Такэмити наконец-то прыгает обратно в будущее, где узнает... что ничего по сути не изменилось. Да, его друзья больше не преступники, но куда делся Майки? И как с ним связан преступный синдикат «Брахма»?