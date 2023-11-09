Токийские мстители. Том 11.

1 отзыв
Токийские мстители. Том 11. манга
8%
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

«Тяньчжу» пала, Идзана и Кисаки окончательно устранены, но ТГМ недолго празднует свою победу. Майки объявляет о роспуске мотоклуба «Мандзи», чем повергает товарищей в шок. Скрепя сердце, все соглашаются, и Такэмити наконец-то прыгает обратно в будущее, где узнает... что ничего по сути не изменилось. Да, его друзья больше не преступники, но куда делся Майки? И как с ним связан преступный синдикат «Брахма»?

Отзывы и вопросы

A

т

торс такемичи в начале имба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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