Токийские мстители. Том 9.

1 отзыв
Токийские мстители. Том 9. манга
8%
  • Tokyo Revengers. Vol. 9.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10383
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 396
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Драма, Боевик, Романтика, Сёнэн и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэн Вакуи
  • ISBN: 978-5-91996-449-0
  • Дата выхода: Июль 2023
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

«Тяньчжу» назначает ТГМ бой на причале, и на стороне Идзаны выступит легендарное «адское поколение»: братья Хайтани, бывший президент «Черного дракона», перебежчик из ТГМ... Все они связаны криминальным прошлым, сидели в одной колонии, а теперь хотят основать преступный синдикат. Их планы на руку Кисаки, который придумал, как можно вывести из ТГМ главную силу — Дракэна и Майки. Теперь за все отвечает Такэмити, и ТГМ вот-вот потерпит поражение...

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Я просто тм люблю

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