Токийские мстители. Том 9.

«Тяньчжу» назначает ТГМ бой на причале, и на стороне Идзаны выступит легендарное «адское поколение»: братья Хайтани, бывший президент «Черного дракона», перебежчик из ТГМ... Все они связаны криминальным прошлым, сидели в одной колонии, а теперь хотят основать преступный синдикат. Их планы на руку Кисаки, который придумал, как можно вывести из ТГМ главную силу — Дракэна и Майки. Теперь за все отвечает Такэмити, и ТГМ вот-вот потерпит поражение...