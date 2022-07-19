Комплект манги Токийские Мстители (1-6 том)

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Комплект манги Токийские Мстители (1-6 том) манга
25%
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14274
  • Вес: 3600 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Серия: Собрание манги
  • Автор: Кэн Вакуи
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
7 740 ₽
5 790 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Такэмити Ханагаки — типичный неудачник: в свои двадцать шесть у него нет ни нормальной работы, ни девушки. Неожиданно из новостей он узнает, что его школьная любовь погибла по вине бандитов из Токийской группировки «Мандзи», а следом и самого Такэмити кто-то пытается убить. Однако он не просто выживает, а попадает на двенадцать лет назад в прошлое! Судьба дарует ему исключительный шанс не просто прожить заново золотые годы, но и исправить ошибки молодости. А главное — предотвратить превращение байкерской группы «Мандзи» в настоящих головорезов!

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