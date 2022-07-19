Комплект манги Токийские Мстители (1-6 том)

Такэмити Ханагаки — типичный неудачник: в свои двадцать шесть у него нет ни нормальной работы, ни девушки. Неожиданно из новостей он узнает, что его школьная любовь погибла по вине бандитов из Токийской группировки «Мандзи», а следом и самого Такэмити кто-то пытается убить. Однако он не просто выживает, а попадает на двенадцать лет назад в прошлое! Судьба дарует ему исключительный шанс не просто прожить заново золотые годы, но и исправить ошибки молодости. А главное — предотвратить превращение байкерской группы «Мандзи» в настоящих головорезов!