Токийские мстители. Том 5.

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Токийские мстители. Том 5. манга
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  • Tokyo Revengers. Vol. 5.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10187
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Количество страниц: 386
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Драма, Боевик, Романтика, Сёнэн и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Кэн Вакуи
  • ISBN: 978-5-91996-432-2
  • Дата выхода: 2023
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Добившись цели сделаться главарем ТГМ, Такэмити прыгает назад в будущее и узнает, что все стало только хуже: теперь он сам замарал руки и причастен к убийству любимой девушки. Кроме того, Кисаки не собирается его щадить и обязательно найдет способ изощренно прикончить. Сколько бы лет ни прошло, Кисаки никогда не забудет о мести... Но что его связывает с Такэмити? И как тут замешан мотоклуб «Черный дракон»?

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, главы 71-88. Здесь завершается арка «Вальгалла», начинается арка «Черный дракон».

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