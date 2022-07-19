Токийские мстители. Том 5.

Добившись цели сделаться главарем ТГМ, Такэмити прыгает назад в будущее и узнает, что все стало только хуже: теперь он сам замарал руки и причастен к убийству любимой девушки. Кроме того, Кисаки не собирается его щадить и обязательно найдет способ изощренно прикончить. Сколько бы лет ни прошло, Кисаки никогда не забудет о мести... Но что его связывает с Такэмити? И как тут замешан мотоклуб «Черный дракон»?

В книгу вошли 9-й и 10-й тома оригинальной манги, главы 71-88. Здесь завершается арка «Вальгалла», начинается арка «Черный дракон».