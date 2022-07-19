Комплект манги Токийские мстители (1-3 том)

Том 1

Такэмити Ханагаки — типичный неудачник: в свои двадцать шесть у него нет ни нормальной работы, ни девушки. Неожиданно из новостей он узнает, что его школьная любовь погибла по вине бандитов из Токийской группировки «Мандзи», а следом и самого Такэмити кто-то пытается убить. Однако он не просто выживает, а попадает на двенадцать лет назад в прошлое! Судьба дарует ему исключительный шанс не просто прожить заново золотые годы, но и исправить ошибки молодости. А главное — предотвратить превращение байкерской группы «Мандзи» в настоящих головорезов!



Том 2

Несмотря на все трудности Такэмити оказался приближен к Майки и Дракэну, верхушке ТГМ. Вернувшись назад, Такэмити узнает, что поворотным моментом в истории ТГМ стала смерть Дракэна, которого зарезали в уличной драке. Зная, как Дракэн важен для Майки, Такэмити решает спасти его любой ценой! Если он выживет, ТГМ уж точно не станут бандитами. Но что делать, если на Дракэна открыли охоту не только «Мёбиус», но и парни из ТГМ?..



Том 3

Узнав, что спасение Дракэна не поможет изменить будущее, Такэмити решает стать президентом 3-го отделения ТГМ. Однако на ближайшей сходке выясняется, что президентом назначен Тэтта Кисаки, худший кандидат из возможных. Именно к нему ведут все ниточки, он определенно как-то связан с «Мёбиусом» и новой группировкой «Вальгалла», которая планирует разгромить ТГМ. Вдобавок из ТГМ уходит один из основателей — Кэйскэ Бадзи, и его потеря обещает катастрофические последствия...