Фигурка коллекционная MiniQ Akira Part 3 Akira, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Коллекция фигурок "Akira" Part. 3 Akira от компании Kaiyodo представляет собой третью часть серии детализированных миниатюр, посвященных аниме-фильму «Акира». В центре внимания этой коллекции — Акира. Она станет отличным приобретением для поклонников классической японской анимации и всех ценителей качественных коллекционных фигурок.



В центре сюжета фильма - постапокалиптический Токио, где двое друзей, Канэда и Тэцуо, оказываются втянуты в опасные события, связанные с таинственными способностями. В третьей части коллекции представлены четыре ключевые фигурки, связанные с разгадкой тайны Акиры:

Акира — центральный персонаж всей истории.

Тэцуо — кульминационная сцена, в которой Тэцуо противостоит Акире.

Мияко — лидер нового религиозного культа.

Канэда и мотоцикл (Ver. 2) — обновлённая версия культовой фигурки главного героя на его легендарном красном байке.