Фигурка коллекционная MiniQ Akira Part 3 Akira, в ассортименте

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Фигурка коллекционная MiniQ Akira Part 3 Akira, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14877
  • Вес: 55 гр.
  • Источник: Akira
  • Размер: 10 X 6.8 X 4.8
  • Производитель: Kaiyodo
  • Материал: Пластик
2 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Коллекция фигурок "Akira" Part. 3 Akira от компании Kaiyodo представляет собой третью часть серии детализированных миниатюр, посвященных аниме-фильму «Акира». В центре внимания этой коллекции — Акира. Она станет отличным приобретением для поклонников классической японской анимации и всех ценителей качественных коллекционных фигурок.

В центре сюжета фильма - постапокалиптический Токио, где двое друзей, Канэда и Тэцуо, оказываются втянуты в опасные события, связанные с таинственными способностями. В третьей части коллекции представлены четыре ключевые фигурки, связанные с разгадкой тайны Акиры:

Акира — центральный персонаж всей истории.

Тэцуо — кульминационная сцена, в которой Тэцуо противостоит Акире.

Мияко — лидер нового религиозного культа.

Канэда и мотоцикл (Ver. 2) — обновлённая версия культовой фигурки главного героя на его легендарном красном байке.

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