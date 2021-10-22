Комплект манги Акира (1-2 том)

"Акира" — культовая 6-томная манга Кацухиро Отомо, недавно отпраздновавшая 35-летний юбилей, -

одно из величайших научно-фантастических произведений всех времен. В «Акире» мастерски сочетается сразу несколько жанров: это одна важнейших вех в истории киберпанка и постапокалиптики, а также одновременно и политический триллер, и психологическая драма, и великолепно показанная история взросления. Сюжет «Акиры» не устарел и по сей день, продолжая влиять на научную фантастику (взять хотя бы нашумевший сериал «Очень странные дела» или фильм «Петля времени», режиссер которого признавался, что многое позаимствовал из «Акиры»). «Акира» стала прорывом для всей индустрии манги — именно после ее публикации и выхода одноименного фильма на Западе вспыхнул острый интерес к Японии, манге и аниме, в скором будущем обеспечив успех другим научно-фантастическим шедеврам — например, «Призраку в доспехах» или «Евангелиону».

Во вселенной «Акиры» Токио в 1988 году был уничтожен ядерным взрывом, после чего вспыхнула Третья мировая война. Действие манги происходит через 31 год после той катастрофы. Война закончена, на месте старой столицы построен новый город — Нео-Токио. Это огромный гнойник, сочащийся нищетой и преступностью, находящийся в шаге от революции, однако тоталитарное правительство пытается решить все проблемы исключительно силой.

Исследуя руины старого Токио, банда подростков-байкеров натыкается на странного ребенка, похожего на старика. Один из байкеров, Тэцуо Сима, попадает из-за него в аварию. После выздоровления в Тэцуо пробуждаются сверхъестественные способности, которые по мере роста все больше омрачают его разум, обостряя его чуство неполноценности и зависть к бывшему другу и главарю банды — Канэде. Канэда тем временем, пытаясь узнать больше о встреченном ими среди руин мальчике, узнает о секретном правительственном проекте под руководством полковника Сикисимы. Оказывается, военные уже давно ставят эксперименты на нескольких детях со способностями, подобными тем, что проснулись в Тэцуо. Увы, военным не всегда удается совладать с силами своих подопытных...