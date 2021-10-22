Акира. Том 5.

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Акира. Том 5. манга
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  • Akira. Vol.5.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-11556
  • Вес: 835 гр.
  • Источник: Akira
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 18 х 26 см.
  • Количество страниц: 416
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Сэйнэн, Боевик и Научная фантастика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Кацухиро Отомо
  • ISBN: 978-5-91996-308-0
  • Дата выхода: Март 2024
Акира
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 890 ₽
1 750 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Во вселенной «Акиры» Токио в 1988 году был уничтожен ядерным взрывом, после чего вспыхнула Третья мировая война. Действие манги происходит через 31 год после той катастрофы. Война закончена, на месте старой столицы построен новый город — Нео-Токио. Это огромный гнойник, сочащийся нищетой и преступностью, находящийся в шаге от революции, однако тоталитарное правительство пытается решить все проблемы исключительно силой.
Исследуя руины старого Токио, банда подростков-байкеров натыкается на странного ребенка, похожего на старика. Один из байкеров, Тэцуо Сима, попадает из-за него в аварию. После выздоровления в Тэцуо пробуждаются сверхъестественные способности, которые по мере роста все больше омрачают его разум, обостряя его чуство неполноценности и зависть к бывшему другу и главарю банды — Канэде. Канэда тем временем, пытаясь узнать больше о встреченном ими среди руин мальчике, узнает о секретном правительственном проекте под руководством полковника Сикисимы. Оказывается, военные уже давно ставят эксперименты на нескольких детях со способностями, подобными тем, что проснулись в Тэцуо. Увы, военным не всегда удается совладать с силами своих подопытных...

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