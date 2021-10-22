Акира. Том 2.

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Акира. Том 2. манга
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  • Akira. Vol.2.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5622
  • Вес: 650 гр.
  • Источник: Akira
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 18 х 26 см.
  • Количество страниц: 304
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Боевик, Сэйнэн и Научная фантастика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Кацухиро Отомо
  • ISBN: 978-5-91996-231-1
  • Дата выхода: Март 2024 (допечатка)
Акира
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 890 ₽
1 750 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

После превращения Тэцуо, проглотившего оброненную Канэдой капсулу, в Сорок Первого Канэду и Кэй берут под арест. Но благодаря сверхъестественным силам Киёко Кэй удается сбежать. Исчезновение Кэй повергает Тэцуо в шок, и тогда профессор рассказывает ему о существовании других людей с особыми способностями, которые могут отличаться от сил самого Тэцуо, и упоминает, что таинственный Акира — как раз один из таких людей. Тэцуо загорается идеей встретиться с ним и, узнав, где держат Акиру, направляется в подземное хранилище. Что же будет, когда неуравновешенный и не контролирующий свои силы Тэцуо встретится с Акирой — воплощением огромной разрушительной мощи, которую не может остановить никакая сила на Земле?..

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