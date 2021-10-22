Акира. Том 2.

После превращения Тэцуо, проглотившего оброненную Канэдой капсулу, в Сорок Первого Канэду и Кэй берут под арест. Но благодаря сверхъестественным силам Киёко Кэй удается сбежать. Исчезновение Кэй повергает Тэцуо в шок, и тогда профессор рассказывает ему о существовании других людей с особыми способностями, которые могут отличаться от сил самого Тэцуо, и упоминает, что таинственный Акира — как раз один из таких людей. Тэцуо загорается идеей встретиться с ним и, узнав, где держат Акиру, направляется в подземное хранилище. Что же будет, когда неуравновешенный и не контролирующий свои силы Тэцуо встретится с Акирой — воплощением огромной разрушительной мощи, которую не может остановить никакая сила на Земле?..