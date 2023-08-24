Акира. Том 3.

7 отзывов
Акира. Том 3. манга
7%
  • Akira. Vol.3.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5623
  • Вес: 630 гр.
  • Источник: Akira
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 18 х 26 см.
  • Количество страниц: 288
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Боевик, Сэйнэн и Научная фантастика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Кацухиро Отомо
  • ISBN: 978-5-91996-232-8
  • Дата выхода: Март 2024 (допечатка)
Акира
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
1 890 ₽
1 750 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Тэцуо, одержимый идеей сойтись с Акирой лицом к лицу, совершает немыслимое: отыскав Акиру, который был заключен в криогенной камере на три десятилетия, он выпускает того на свободу. Чтобы уничтожить пробудившегося Акиру, полковник решается на крайние меры — использовать спутниковый орбитальный лазер СОЛ.
Но, несмотря на гигантские масштабы разрушения, Акира остается цел и невредим. И военные, и Канэда с Кэй, и подчиненные политика Нэдзу пытаются найти Акиру в охваченном хаосом Нео-Токио, прежде чем его чудовищные способности проявят себя и повторится катастрофа тридцатилетней давности, стеревшая с лица Земли весь город...

Отзывы и вопросы

A

м

лучшая история, лучшая манга, лучший фильм.. ждем остальные тома…….

К

Купили, ждем продолжение...

Н

Купил первые 3 тома! Очень жду следующие!

Р

Имею на руках первые три тома, очень нравятся, с ожидаю выхода оставшихся трех томов

Р

Супер! Ждём перевод следующих том

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)