Акира. Том 3.

Тэцуо, одержимый идеей сойтись с Акирой лицом к лицу, совершает немыслимое: отыскав Акиру, который был заключен в криогенной камере на три десятилетия, он выпускает того на свободу. Чтобы уничтожить пробудившегося Акиру, полковник решается на крайние меры — использовать спутниковый орбитальный лазер СОЛ.

Но, несмотря на гигантские масштабы разрушения, Акира остается цел и невредим. И военные, и Канэда с Кэй, и подчиненные политика Нэдзу пытаются найти Акиру в охваченном хаосом Нео-Токио, прежде чем его чудовищные способности проявят себя и повторится катастрофа тридцатилетней давности, стеревшая с лица Земли весь город...