Акира. Том 3.

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Тэцуо, одержимый идеей сойтись с Акирой лицом к лицу, совершает немыслимое: отыскав Акиру, который был заключен в криогенной камере на три десятилетия, он выпускает того на свободу. Чтобы уничтожить пробудившегося Акиру, полковник решается на крайние меры — использовать спутниковый орбитальный лазер СОЛ.
Но, несмотря на гигантские масштабы разрушения, Акира остается цел и невредим. И военные, и Канэда с Кэй, и подчиненные политика Нэдзу пытаются найти Акиру в охваченном хаосом Нео-Токио, прежде чем его чудовищные способности проявят себя и повторится катастрофа тридцатилетней давности, стеревшая с лица Земли весь город...
2023-08-24 01:33:51
лучшая история, лучшая манга, лучший фильм.. ждем остальные тома…….
2023-02-12 03:58:53
Купили, ждем продолжение...
2022-11-28 20:52:40
Купил первые 3 тома! Очень жду следующие!
2022-10-26 11:46:17
Имею на руках первые три тома, очень нравятся, с ожидаю выхода оставшихся трех томов
2022-10-12 18:36:58
Супер! Ждём перевод следующих том