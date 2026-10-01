Фигурка коллекционная MiniQ Akira Part 4 Kessen, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Фигурка "Akira" Part. 4 Kessen представляет собой финальную часть серии детализированных миниатюр, посвященных культовому аниме-фильму «Акира». Эта коллекция посвящена ключевым событиям кульминации фильма. Она станет отличным приобретением для поклонников классической японской анимации и всех ценителей качественных коллекционных фигурок.



Финальная часть коллекции сосредоточена на решающем столкновении, завершающем историю. В четвёртой части представлены четыре фигурки, запечатлевшие ключевых участников финальной битвы:

Кей — героиня, которая помогает предотвратить катастрофу.

Канэда и мотоцикл (Ver. 3) — главный герой на своём легендарном красном байке в финальной версии.

Тэцуо — главный антагонист в динамической позе атаки.

Полковник — военный, хранящий тайну Акиры.