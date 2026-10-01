Фигурка коллекционная MiniQ Akira Part 4 Kessen, в ассортименте

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Фигурка коллекционная MiniQ Akira Part 4 Kessen, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14878
  • Вес: 60 гр.
  • Источник: Akira
  • Размер: 10 X 6.8 X 4.8
  • Производитель: Kaiyodo
  • Материал: Пластик
2 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Фигурка "Akira" Part. 4 Kessen представляет собой финальную часть серии детализированных миниатюр, посвященных культовому аниме-фильму «Акира». Эта коллекция посвящена ключевым событиям кульминации фильма. Она станет отличным приобретением для поклонников классической японской анимации и всех ценителей качественных коллекционных фигурок.

Финальная часть коллекции сосредоточена на решающем столкновении, завершающем историю. В четвёртой части представлены четыре фигурки, запечатлевшие ключевых участников финальной битвы:

Кей — героиня, которая помогает предотвратить катастрофу.

Канэда и мотоцикл (Ver. 3) — главный герой на своём легендарном красном байке в финальной версии.

Тэцуо — главный антагонист в динамической позе атаки.

Полковник — военный, хранящий тайну Акиры.

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