Фигурка коллекционная Pop Mart Labubu The Monsters Pin for Love A-M, в ассортименте

Обратите внимание: выбор брелка случайный. Вы можете получить повторяющиеся брелки. Получение конкретного брелка не гарантируется.



Лабубу - коллекционные плюшевые игрушки в виде проказливых монстров с эльфийскими ушками. Их главные черты - пушистое тело, большие глаза и девять заметных зубов. Лабубу придумал нидерландский художник гонконгского происхождения Касинг Лунг для своей вселенной комиксов "Монстры" более десяти лет назад. Изначально так звали главную героиню, которая жила в волшебном лесу.



Высота без учета петли: 10,5 см.

Высота с петлей: 17,5 см.