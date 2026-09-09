Dororo Animemories Rubber Strap Collection

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Dororo Animemories Rubber Strap Collection category.random-figures
45%
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Keychains-Badges-14789
  • Вес: 35 гр.
  • Источник: Dororo
  • Размер: 11 x 8.5 x 2 cm
  • Производитель: HLJ Pop
  • Материал: PVC
Оригинальная цена
699 ₽
384 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор брелка случайный. Вы можете получить повторяющиеся брелки. Получение конкретного брелка не гарантируется.

«Animemories» — это оригинальная серия товаров, созданная HobbyLink Japan в рамках нашего нового бренда HLJ Pop; первой коллекцией в этой линейке стали изделия по мотивам популярного аниме-сериала «Дороро»! В этой коллекции резиновых подвесок самые запоминающиеся сцены из «Дороро» представлены в милом стиле «чиби». Каждая подвеска оснащена креплением, поэтому их можно легко прикрепить к сумке или связке ключей, а также использовать для украшения интерьера дома или в офисе. Приобретайте их уже сегодня и вновь окунитесь в атмосферу этого потрясающего аниме вместе с нами!

Размер: высота ок. 7,5 см (может незначительно варьироваться в зависимости от дизайна) 

Отзывы и вопросы

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