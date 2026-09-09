Dororo Animemories Rubber Strap Collection

Обратите внимание: выбор брелка случайный. Вы можете получить повторяющиеся брелки. Получение конкретного брелка не гарантируется.



«Animemories» — это оригинальная серия товаров, созданная HobbyLink Japan в рамках нашего нового бренда HLJ Pop; первой коллекцией в этой линейке стали изделия по мотивам популярного аниме-сериала «Дороро»! В этой коллекции резиновых подвесок самые запоминающиеся сцены из «Дороро» представлены в милом стиле «чиби». Каждая подвеска оснащена креплением, поэтому их можно легко прикрепить к сумке или связке ключей, а также использовать для украшения интерьера дома или в офисе. Приобретайте их уже сегодня и вновь окунитесь в атмосферу этого потрясающего аниме вместе с нами!



Размер: высота ок. 7,5 см (может незначительно варьироваться в зависимости от дизайна)