Фигурка коллекционная TOP TOY Sanrio Family School Diary Series, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Коллекционная фигурка с Куроми, одной из самых популярных героинь Sanrio. Серия School Diary представляет Куроми в очаровательных школьных образах и сценках, вдохновлённых повседневной школьной жизнью.

Куроми - озорная и харизматичная героиня мира Sanrio, полюбившаяся поклонникам своим необычным стилем, сочетанием дерзкого характера и милого внешнего вида. Она является одной из самых узнаваемых персонажей наряду с Hello Kitty, My Melody и Cinnamoroll.

Каждая коробка-сюрприз содержит одну случайную фигурку из коллекции, что делает каждую распаковку особенно интересной. В коллекции представлено 8 основных и 1 секретная фигурка.



Высота фигурки: 8 см.