Фигурка коллекционная TOP TOY Sanrio Family School Diary Series, в ассортименте

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Фигурка коллекционная TOP TOY Sanrio Family School Diary Series, в ассортименте category.random-figures
25%
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-15102
  • Вес: 115 гр.
  • Источник: Sanrio и Kuromi
  • Размер: 10 x 7.5 x 7.5
  • Производитель: TOP TOY
  • Материал: PVC и ABS
Оригинальная цена
1 390 ₽
1 043 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Коллекционная фигурка с Куроми, одной из самых популярных героинь Sanrio. Серия School Diary представляет Куроми в очаровательных школьных образах и сценках, вдохновлённых повседневной школьной жизнью.

Куроми - озорная и харизматичная героиня мира Sanrio, полюбившаяся поклонникам своим необычным стилем, сочетанием дерзкого характера и милого внешнего вида. Она является одной из самых узнаваемых персонажей наряду с Hello Kitty, My Melody и Cinnamoroll.

Каждая коробка-сюрприз содержит одну случайную фигурку из коллекции, что делает каждую распаковку особенно интересной. В коллекции представлено 8 основных и 1 секретная фигурка.

Высота фигурки: 8 см.

Отзывы и вопросы

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