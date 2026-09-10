The Prince Of Tennis: Lying Down Plush Petit

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The Prince Of Tennis: Lying Down Plush Petit category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14799
  • Вес: 45 гр.
  • Источник: The Prince of Tennis
  • Размер: 10х6,5х6,5
  • Производитель: SEGA
  • Материал: Плюш
890 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор плюша случайный. Вы можете получить повторяющиеся брелки. Получение конкретного брелка не гарантируется.

Принц тенниса — это культовая спортивная сёнэн-манга Такэси Кономи, ставшая основой для масштабной медиафраншизы. Сюжет рассказывает о 12-летнем вундеркинде Рёме Этидзэне, который возвращается в Японию после четырех побед в американских юниорских турнирах и поступает в академию Сэйсин Гакуэн (Сэйгаку). Вместе с талантливой школьной командой он стремится выиграть Национальный чемпионат и превзойти своего отца — бывшего легендарного теннисиста.

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