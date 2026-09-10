The Prince Of Tennis: Lying Down Plush Petit

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Принц тенниса — это культовая спортивная сёнэн-манга Такэси Кономи, ставшая основой для масштабной медиафраншизы. Сюжет рассказывает о 12-летнем вундеркинде Рёме Этидзэне, который возвращается в Японию после четырех побед в американских юниорских турнирах и поступает в академию Сэйсин Гакуэн (Сэйгаку). Вместе с талантливой школьной командой он стремится выиграть Национальный чемпионат и превзойти своего отца — бывшего легендарного теннисиста.