The Prince Of Tennis: Lying Down Plush Petit

Обратите внимание: выбор плюша случайный. Вы можете получить повторяющиеся брелки. Получение конкретного брелка не гарантируется.



Принц тенниса — это культовая спортивная сёнэн-манга Такэси Кономи , ставшая основой для масштабной медиафраншизы . Сюжет рассказывает о 12-летнем вундеркинде Рёме Этидзэне , который возвращается в Японию после четырех побед в американских юниорских турнирах и поступает в академию Сэйсин Гакуэн (Сэйгаку ). Вместе с талантливой школьной командой он стремится выиграть Национальный чемпионат и превзойти своего отца — бывшего легендарного теннисиста.