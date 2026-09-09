Yuri!!! on Ice: Tsutsumarekko Rubber Charm Strap

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Yuri!!! on Ice: Tsutsumarekko Rubber Charm Strap category.random-figures
45%
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Keychains-Badges-14790
  • Вес: 15 гр.
  • Источник: Yuri!!! on Ice
  • Размер: 13.3 x 8.2 x 8.2 cm
  • Производитель: Kadokawa Media Factory
  • Материал: Резина
Оригинальная цена
559 ₽
307 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор брелка случайный. Вы можете получить повторяющиеся брелки. Получение конкретного брелка не гарантируется.

Эти милые резиновые брелоки с персонажами аниме «Юри на льду» (Yuri!!! on Ice) комплектуются чехлами в виде Маккачина, что позволяет демонстрировать их двумя разными способами! Высота фигурок составляет около 6 см, а чехлов — около 7 см. Чехлы совместимы со всеми резиновыми брелоками серии Tsutsumarekko, так что вы можете менять их местами и создавать множество очаровательных комбинаций!

Отзывы и вопросы

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