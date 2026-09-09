Yuri!!! on Ice: Tsutsumarekko Rubber Charm Strap

Обратите внимание: выбор брелка случайный. Вы можете получить повторяющиеся брелки. Получение конкретного брелка не гарантируется.



Эти милые резиновые брелоки с персонажами аниме «Юри на льду» (Yuri!!! on Ice) комплектуются чехлами в виде Маккачина, что позволяет демонстрировать их двумя разными способами! Высота фигурок составляет около 6 см, а чехлов — около 7 см. Чехлы совместимы со всеми резиновыми брелоками серии Tsutsumarekko, так что вы можете менять их местами и создавать множество очаровательных комбинаций!