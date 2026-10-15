Фигурка коллекционная Funism My Little Pony Sweet Diary Series, в ассортименте

1 890 ₽
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Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.
Нежный образ одной из любимых героинь My Little Pony выполнен в милой коллекционной стилистике, вдохновлённой атмосферой личного дневника и повседневных моментов.
Формат коробки-сюрприза делает распаковку частью коллекционного процесса, а различные варианты серии позволяют постепенно собирать тематическую композицию с любимыми персонажами. В коллекции представлено 9 основных фигурок.
Высота фигурки: 7 см.