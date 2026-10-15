Фигурка коллекционная Funism My Little Pony Sweet Diary Series, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Нежный образ одной из любимых героинь My Little Pony выполнен в милой коллекционной стилистике, вдохновлённой атмосферой личного дневника и повседневных моментов.



Формат коробки-сюрприза делает распаковку частью коллекционного процесса, а различные варианты серии позволяют постепенно собирать тематическую композицию с любимыми персонажами. В коллекции представлено 9 основных фигурок.



Высота фигурки: 7 см.